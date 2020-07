Da Perugia: Lorenzo Sonego “Voglio un altro trofeo”

Il martedì del torneo di Perugia, seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour organizzato da MEF Tennis Events, si conclude con le vittorie all’esordio dei due favoriti. Pablo Andujar, testa di serie numero 2 del tabellone maschile, ha battuto il qualificato russo Kirill Kivattsev con il punteggio di 6-2 7-6 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Avvio convincente del 53° giocatore della classifica ATP, che poi nel secondo set ha dovuto arginare la reazione dell’esuberante avversario. Il parziale è stato infine deciso al tie-break, chiuso 7 punti a 4 dallo spagnolo.

Splendido il match serale tra Lorenzo Sonego e Francesco Passaro. Dopo 2 ore e 23 minuti di battaglia la prima testa di serie ha prevalso con lo score di 7-6 6-4, giocando alla grande i punti chiave di una partita che ha rischiato in più occasioni di complicarsi seriamente. “Ho battuto un giovane molto promettente – ha ammesso il numero 46 del mondo -, ha giocato un match pazzesco. Devo fargli i complimenti anche per l’atteggiamento mostrato: ho dovuto lottare punto su punto e sono contento del risultato. A questo punto il mio obiettivo, dopo aver vinto i Campionati Italiani Assoluti di Todi, è lasciare l’Umbria alla fine della settimana con un altro trofeo”.

All’incontro sul Campo Centrale ha assistito una buona cornice di pubblico, composta esclusivamente dai soci del Tennis Club Perugia. Lo staff si è impegnato a far rispettare le norme di sicurezza vigenti durante l’arco di tutto il match.

Gli ultimi risultati di martedì 30 giugno

Primo turno tabellone maschile

Pablo Andujar b. Kirill Kivattsev 6-2 7-6(4)

Lorenzo Sonego b. Francesco Passaro 7-6(7) 6-4