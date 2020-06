Nuova prestigiosa partnership per Jannik Sinner

Il giovane azzurro Jannik Sinner si sta allenando duramente in vista della prossima ripartenza del tour ATP, tra il Piatti Tennis Center e la Costa Azzurra, dividendo il campo (tra gli altri) con Stan Wawrinka.

Oggi è arrivata, direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram, la notizia di una nuova prestigiosa partnership. Il tennista altoatesino ha stipulato un accordo con Technogym, azienda leader mondiale delle attrezzature sportive per l’allenamento. Ecco le parole di Jannik:

“Una giornata davvero emozionante! Sono orgoglioso e onorato di annunciare la mia nuova partnership con la famiglia di Technogym. E’ stato un privilegio e fonte di ispirazione aver incontrato il leggendario CEO di Technogym Nerio Alessandri. Questa è una collaborazione davvero speciale per me e non vedo l’ora di approfondire questo rapporto per molti anni a venire con la mia nuova famiglia”.

Fondata nel 1983 da Alessandri con sede a Cesena, Technogym è una vera eccellenza italiana nel mondo. La società è quotata alla Borsa di Milano dal 2016, impiega oltre 2000 collaboratori in 14 filiali in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America ed esporta il 90% del fatturato in 100 diversi paesi. Technogym è stata fornitore esclusivo e ufficiale per i centri di allenamento degli atleti nelle ultime 6 edizioni dei Giochi Olimpici, da quelli di Sydney nel 2000 a quelli di Rio 2016.