Djokovic risponde alle critiche con un messaggio di un patriarca serbo

Novak Djokovic, a casa in convalescenza dopo la diagnosi di coronavirus, ha condiviso questa domenica una citazione nel suo Instagram come risposta alle numerose critiche ricevute dopo l’organizzazione dell’esibizione Adria Tour – che si è conclusa con un’epidemia di coronavirus in Serbia e in Croazia.

Il 33enne serbo ha citato un ex patriarca della Chiesa ortodossa serba, noto per le sue buone azioni. “Le barche non affondano per l’acqua che le circonda, ma per l’acqua che vi entra. Non lasciate che l’ambiente circostante entri dentro di voi e vi trascini sul fondo”.