Battle of the Brits 2020: Andy Murray sconfitto in semifinale. Finale tra Edmund e Evans

Andy Murray, tornato in gara questa settimana dopo essere stato assente per otto mesi a causa di un infortunio, ha concluso la sua partecipazione alla ‘Battle of the Brits’, un torneo che sta riunendo a Londra i migliori tennisti del Regno Unito, in semifinale.

Dopo essere arrivato secondo nel suo gruppo nella prima fase (vincendo due incontri e perdendone uno, con Kyle Edmund), Murray, attualmente tra i primi 130 del mondo, non ha potuto resistere al numero uno dei britannici Daniel Evans, 28° nella classifica ATP, per 1-6, 6-3 e [10-8], in una partita risolta solo in un equilibrato supertiebreak.

Battle of the Brits 2020 (Great Britain) – Semifinali



