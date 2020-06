Campionati Italiani Assoluti: Finale tra Sonego e Arnaboldi e Paolini vs Trevisan (con le dichiarazioni dei protagonisti)

Lorenzo Sonego contro Andrea Arnaboldi e Jasmine Paolini contro Martina Trevisan. Saranno queste le finali dei Campionati Italiani Assoluti. I verdetti del sabato sul Campo Centrale del Tennis Club Todi 1971 premiano i favoriti, che non hanno lasciato scampo ai rispettivi avversari.

Sonego sfida Arnaboldi – Lorenzo Sonego ha sconfitto Lorenzo Giustino con il punteggio di 6-4 7-6: “Ho vinto tutti incontri combattuti, tosti, e non ne sono sorpreso. I colpi del mio avversario erano molto pesanti, ho fatto fatica sia all’inizio sia nel secondo set, quando lui ha alzato il livello. Il calore del pubblico? Spero che gli spalti siano pieni anche domani, nonostante il numero di accessi limitato per motivi di sicurezza. Voglio vincere il titolo: tengo tanto a questo torneo, mi sto divertendo in campo, sono carico”. Grande performance da parte di Andrea Arnaboldi, giustiziere di Andrea Vavassori con un netto 6-1 6-2: “Sono contento, ho giocato un buon match. Il mio avversario è stato un po’ falloso, mi ha dato una mano con gli errori che ha commesso, mentre io sono stato solido. Bella vittoria”.

Paolini affronta Trevisan – Nella semifinale d’apertura della giornata il successo di Martina Trevisan ai danni di Elisabetta Cocciaretto con lo score di 7-5 6-4 (match più lungo del sabato durato oltre 2 ore e 30): “È stata lunga ed è stata molto dura. Ogni punto era lottato, io sono stata lì anche nei momenti di maggiore difficoltà e credo che alla fine questo abbia fatto la differenza. Mi è piaciuto il mio atteggiamento, equilibrato per tutta la partita. La finale? Per me era già bellissimo venire qui per ricominciare a giocare, finalmente, incontri ufficiali. Mi mancavano le partite e il clima del torneo. Vedremo come giocherò l’ultima sfida”. Più agevole la vittoria di Jasmine Paolini, 6-2 6-3 contro Camilla Rosatello: “Ho avvertito buone sensazioni dall’inizio del match, ho sbagliato molto meno degli altri giorni e questo mi ha permesso di gestire la partita fino alla fine. La finale sarà una battaglia: conosco molto bene Martina Trevisan, ci siamo allenate insieme tante volte…”.

Info e dettagli – La finale femminile è in programma domani, domenica 28 giugno, alle ore 13. Non prima delle 15 quella maschile. In palio il titolo di campionessa e di campione d’Italia, assegnati l’ultima volta nel 2004. Per prenotare l’hotel e per avere tutte le informazioni sui servizi dedicati ai giocatori e alle giocatrici, è possibile contattare l’organizzazione al seguente indirizzo: players@meftennisevents.com. Per restare aggiornati su tutte le tappe del tour è possibile seguire i canali social, Facebook e Instagram di @meftennisevents.

I risultati di sabato 27 giugno

Semifinali maschili

Andrea Arnaboldi b. Andrea Vavassori 6-1 6-2

Lorenzo Sonego b. Lorenzo Giustino 6-4 7-6(5)

Semifinali femminili

Martina Trevisan b. Elisabetta Cocciaretto 7-5 6-4

Jasmine Paolini b. Camilla Rosatello 6-2 6-3