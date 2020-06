Matteo Berrettini e la donazione per il progetto Atleti al tuo fianco

Matteo Berrettini ha deciso di donare per il progetto Atleti al tuo fianco.

“Ho deciso di sostenere con una donazione il progetto Atleti al tuo fianco, iniziativa di Arenbì Onlus che aiuta le famiglie impegnate a disputare la sfida più importante della propria vita, quella contro un tumore maligno.

Con la mia donazione sostengo le attività di supporto in presenza e a distanza con le persone ammalate di cancro, la distribuzione gratuita di materiale di sostegno in ospedali, RSA, centri specialistici e Hospice, i progetti culturali che aiutano gli sportivi a comprendere l’importanza del sostegno in oncologia attraverso le metafore dello sport e le parole di noi giocatori.

Quando si affronta un avversario che fa molta paura, la presenza dei tuoi cari e il sostegno emotivo della società civile sono fondamentali: per questo con le mani unite sotto il sorriso lancio il mio invito alla vicinanza verso chi è impegnato nella lotta contro il cancro.

Scoprite l’attività quotidiana di Atleti al tuo fianco alle pagine @atletialtuofianco e @arenbionlus e parliamone: la conoscenza è un passo necessario per essere vicini a chi affronta un tumore maligno e vincere insieme la partita contro l’isolamento.

Un grazie particolare al Dott. Alberto Tagliapietra.

Mat”