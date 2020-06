Dominic Thiem chiede scusa. Il direttore del torneo di Vienna e manager di Thiem durissimo verso Novak Djokovic ” Novak Djokovic è l’unico a doversi scusare, visto che ha messo in piedi lui questo spettacolo. È stato stupido e assurdo”

Dominic Thiem non si nasconde e soprattutto non cerca scuse per quanto accaduto all’Adria Tour. “Il nostro comportamento è stato errato, abbiamo agito con troppa euforia”, ha scritto in un messaggio su Instagram l’austriaco.

“Per settimane abbiamo giocato senza pubblico, quindi eravamo felici della presenza dei tifosi all’evento. Ci siamo fidati delle misure anticoronavirus del Governo serbo, ma siamo stati troppo ottimisti. Sono estremamente dispiaciuto e spero che tutti gli infettati guariscano al più presto”.

Ho fatto 5 test negli ultimi 10 giorni… per fortuna tutti negativi”.

Sul quotidiano austriaco Standard ci è andato giù decisamente più pesante Herwig Straka, membro del board ATP, direttore del torneo di Vienna e manager di Thiem: “Novak Djokovic è l’unico a doversi scusare, visto che ha messo in piedi lui questo spettacolo. È stato stupido e assurdo. Avevo dato il permesso di partecipare a Dominic a condizione che le misure anticovid fossero rigorosamente rispettate”.

Novak ha trasformato un torneo benefico in un evento pubblicitario”.