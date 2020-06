Circuito Future: si riparte dal 17 agosto, ecco il calendario provvisorio

L’International Tennis Federation ha comunicato che il circuito Future potrà ripartire regolarmente a partire dalla settimana del 17 agosto: in tutti i tornei in programma, inoltre, saranno regolarmente disputate sia le qualificazioni che il torneo di doppio. Allo stesso tempo, sul proprio sito ufficiale, il principale organo del tennis internazionale ha cominciato ad aggiornare il calendario: gli eventi in programma nella prima settimana post-Coronavirus saranno tre, a Minsk, Ueberlingen e Mosca.

CALENDARIO PROVVISORIO – CIRCUITO FUTURE:

M15 Minsk (Bielorussia) – Dal 17 agosto

M15 Ueberlingen (Germania) – Dal 17 agosto

M15 Mosca (Russia) – Dal 17 agosto

M15 Minsk (Bielorussia) – Dal 24 agosto

M15 Trier (Germania) – Dal 24 agosto

M15 Mosca (Russia) – Dal 24 agosto

M15 Bratislava (Slovacchia) – Dal 24 agosto

M15 Nonthaburi (Thailandia) – Dal 24 agosto

M15 Ust-Kamenogorsk (Kazakistan) – Dal 31 agosto

M15 Caslano (Svizzera) – Dal 31 agosto

M15 Nonthaburi (Thailandia) – Dal 31 agosto