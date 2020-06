Grigor Dimitrov era in una folla a Zara due giorni prima del test positivo al COVID-19 e diceva “Folle”

Grigor Dimitrov ha accusato il coronavirus questo fine settimana mentre partecipava alla seconda tappa dell’Adria Tour a Zara, Croazia. I tennisti e i membri del team tecnico con cui il bulgaro ha avuto contatti non presentano sintomi e sono stati immediatamente testati, ma lo stesso non si può dire delle centinaia di persone in cui è stato vicino durante la presentazione in strada dell’Adria Tour, due giorni prima del test positivo di domenica.

Questo video pubblicato dal giornalista inglese Tumaini Carayol mostra Dimitrov e gli altri tennisti al centro di una piazza dove si è formata una vera e propria folla. Lo stesso tennista di Sofia ammetteva che l’intera faccenda fosse “folle” a Coric. Una cosa decisamente surreale…