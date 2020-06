Ultimate Tennis Showdown 2020: Arriva la prima vittoria di Dominic Thiem. Gasquet in testa. Matteo Berrettini al terzo posto (Video)

Dominic Thiem, numero tre al mondo e che ha debuttato solo questo fine settimana nell’Ultimate Tennis Showdown, ieri sera ha conquistato la sua prima vittoria, vincendo in uno degli incontri più attesi di tutta la prima fase “tutti contro tutti” della competizione che si gioca con regole molto speciali all’Accademia di Patrick Mouratoglou, nel sud della Francia.

Il 26enne austriaco ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero sei ATP, 21 anni e fino ad oggi imbattuto nella competizione, per 3-1 (15-12, 11-13, 16-13 e 14-13), in un incontro che è stato una riedizione della finale della Finals ATP di Londra dello scorso anno, in cui l’ellenico vinse quella sfida.

Con la prima sconfitta di Tsitsipas, il nuovo leader della gara è il francese Richard Gasquet, che ha vinto per 4-0 il suo match contro il tedesco Dustin Brown, confermando il suo buon momento di forma. Corentin Moutet (4-0 a Popyrin), Matteo Berrettini (4-0 a Paire) e David Goffin (3-2 a Lopez) hanno vinto le restanti partite della quarta giornata disputata ieri.

La classifica dopo 4° giornate



* I primi quattro classificati al termine delle nove giornate si qualificano per le semifinali