I tennisti criticano Novak Djokovic: «Una leadership brillante». Naomi Osaka cancella il tweet

Novak Djokovic, numero uno al mondo e presidente del Consiglio dei giocatori ATP, è stata una voce molto importante nel cercare di risolvere i problemi dei tennisti meno quotati, ma la sua popolarità presso molti di loro sembra ora essere in salita, soprattutto a causa di alcuni recenti atteggiamenti del serbo nei confronti della nuova pandemia di coronavirus.

Mitchel Krueger, Sachia Vickery e Noah Rubin sono stati tre dei giocatori che non hanno perso tempo a mettere in discussione la “leadership” del 33enne serbo, ricordando momenti del recente passato in cui sono stati attaccati dai tifosi serbi per aver rivelato opinioni contrarie al tennista di Belgrado. Questi tre nomi avevano criticato Djokovic per la sua posizione scettica agli US Open, mentre contemporaneamente organizzava un evento con migliaia di persone nei Balcani.

Andy Roddick e Naomi Osaka (che in seguito hanno cancellato i tweet) sono stati i nomi più noti per ironizzare sul torneo organizzato dai serbi in diversi paesi balcanici.

Proprio la Osaka, ex numero uno del mondo, ha reagito con ironia al caos causato dal test positivo al covid-19 dell’Adria Tour di Grigor Dimitrov, che ha causato l’annullamento della finale della seconda tappa della manifestazione.

“Non vedo l’ora che Kyrgios si svegli, così posso leggere il suo tweet su questo, lol”, ha ironizzato a giapponesi, che hanno poi chiarito che non c’era niente di personale. “Non sto ridendo della notizia, ma di quello che Nick sta twittando. A differenza di voi, io interagisco molto con Grigor ed è uno dei ragazzi più simpatici del circuito”.

Where all them Djokovic fans that were attacking me last week after I said we should prioritize health before the amount of people we can bring to a slam ? I’m tryna see something ‍♀️‍♀️‍♀️ — Sachia Vickery (@SachiaVick) June 21, 2020