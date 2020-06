Adria Cup: Annullata la finale tra Djokovic e Rublev a Zara. Tutti i tennisti sono in albergo per fare il test al Covid-19

La finale della seconda tappa dell’Adria Tour, a Zara (Croazia), tra il serbo Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev, è stata annullata questa domenica, pochi minuti dopo che era di dominio pubblico la notizia che Grigor Dimitrov, uno dei partecipanti alla gara, è risultato positivo al coronavirus al suo ritorno a casa a Monaco.

Goran Ivanisevic e Djordje Djokovic, i volti dell’organizzazione di un evento promosso da Novak Djokovic, sono saliti in campo per spiegare al pubblico – che stava già riempiendo gli spalti – che per motivi di sicurezza questa finale non sarebbe stata disputata. Tutti i giocatori che hanno preso contatto con Dimitrov sono tornati in albergo per essere testati al covid-19.