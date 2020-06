L’ATP isolerà le persone con temperature superiori a 37,8ºC

L‘ATP Tour ha annunciato questo sabato che isolerà i giocatori di tennis con temperature corporee a partire da 37,8ºC. Lo rivela il quotidiano spagnolo “MARCA”.

Gli allenatori e gli membri del team verranno testati ogni quattro giorni. Ricordiamo che i tornei ufficiali torneranno nel circuito ATP il 14 agosto, con l’ATP 500 di Cincinnati.

I controlli della temperatura saranno eseguiti la prima volta che entreranno nelle strutture di ogni hotel e torneo. Da lì, saranno ripetuti ogni quattro giorni. In caso di esito positivo per COVID-19, tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore o i membri della squadra saranno sottoposti a test ogni due giorni e a controlli giornalieri della temperatura.

Il tennista con sintomi o che ha contratto la malattia sarà messo in quarantena in modo che non possa contaminare gli altri. Il circuito ATP consiglia ai tennisti di sottoporsi ad un test COVID-19 prima di mettersi in viaggio.