Simpatico botta e risposta via Twitter tra Novak Djokovic e la stella NBA LeBron James (Video)

Molto attivo sui social durante la pandemia, come d’altra parte buona parte dei suoi colleghi, il serbo ha postato un video all’indirizzo della star del basket LeBron James, in cui si cimenta con il Basket. “Sono pronto per un uno contro uno?” recita il post del numero uno ATP. Pronta la risposta del giocatore dei Los Angeles Lakers: “Penso che tu lo sia! Bel follow-through su quel tiro, amico”.