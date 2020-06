Campionati Italiani Assoluti: I Tabelloni Principali del singolare maschile e femminile. Sonego e Paolini comandano il seeding

La Sala del Consiglio del Comune di Todi ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Italiani Assoluti di tennis, in programma da sabato 20 a domenica 28 giugno al Tennis Club Todi 1971. MEF Tennis Events e la Federazione Italiana Tennis danno vita al torneo della ripartenza del tennis azzurro, prima tappa del ZzzQuil Tennis Tour che proseguirà nel corso dell’estate.

I tabelloni – Sorteggiati i tabelloni principali, la testa di serie numero 1 Lorenzo Sonego affronterà Andrea Pellegrino. Il numero 2 del seeding Federico Gaio se la vedrà con un qualificato, mentre tra i vari incontri che promettono spettacolo spiccano Musetti-Cobolli e Vanni-Arnaboldi. Nel femminile la favorita Jasmine Paolini contro la wild card Matilde Paoletti, mentre la seconda testa di serie Martina Trevisan sfiderà Cristiana Ferrando. Si parte sabato 20 giugno con le qualificazioni maschili.

Le dichiarazioni – Orgoglio e soddisfazione nelle parole di Antonino Ruggiano, sindaco di Todi: “Questo grande evento conferma il nostro strepitoso rapporto con MEF Tennis Events. Personalmente ero al fianco di Marcello Marchesini nell’organizzazione delle prime edizioni del torneo Challenger che abbiamo ospitato ben 11 volte dal 2007. È quasi un sogno pensare di poter ripartire in questo modo con lo sport professionistico. La macchina operativa ha fatto un grande lavoro, speriamo di ottenere la visibilità che il tennis ci ha garantito negli anni passati. MEF Tennis Events è una società nata a Todi che è cresciuta rapidamente sino a diventare leader nel settore, sono contento anche del loro rapporto con la Federazione Italiana Tennis. Sarà un evento magnifico”. Entusiasta anche Antonella Tiranti, dirigente servizio turismo e sport Regione Umbria: “Porto il saluto del presidente Donatella Tesei e dell’assessore Paola Agabiti. Con questo evento l’Umbria riparte ponendosi come una delle mete belle e sicure per l’attività sportiva, volano straordinario anche per il turismo. Fondamentale per il territorio la valorizzazione delle nostre eccellenze”. Presenti in conferenza anche Claudio Ranchicchio (assessore sport e cultura di Todi), Elena Baglioni (assessore al bilancio di Todi), Roberto Carraresi (presidente FIT Umbria), Domenico Ignozza (presidente CONI Umbria), Giorgio Di Palermo (direttore del torneo), Marcello Marchesini (presidente MEF Tennis Events), Riccardo Ragazzini (supervisor del torneo) e gli ex giocatori Francesco Cancellotti e Diego Nargiso.

Info e dettagli – I Campionati Italiani Assoluti inizieranno sabato 20 e termineranno domenica 28 giugno. In palio il titolo di campione e di campionessa d’Italia, assegnati l’ultima volta nel 2004. Per prenotare l’hotel e per avere tutte le informazioni sui servizi dedicati ai giocatori e alle giocatrici, è possibile contattare l’organizzazione al seguente indirizzo: players@meftennisevents.com. Per restare aggiornati su tutte le tappe del tour è possibile seguire i canali social, Facebook e Instagram di @meftennisevents.

Tabellone Principale Maschile

(1) Sonego – (10) Pellegrino

Nardi – Q

(8) Musetti – Cobolli

Bortolotti – Q

(4) Giustino – Bonadio

Maestrelli – Bega

(5) Marcora – Q

Della Valle – Q

Brancaccio – Q

Balzerani – (6) Moroni

Forti – Vavassori

Q – (3) Fabbiano

Ornago – J. Berrettini

Vanni – (7) Andrea Arnaboldi

Darderi – Q

Q – (2) Gaio

Tabellone Principale Femminile

(1) Paolini – (WC) Paoletti

(7) Turati – (5) Rubini

(4) Caregaro – (11) Rosatello

(8) Bronzetti – (12) Delai

Q – (6) Pieri

(10) Scala – (3) Cocciaretto

Q – (13) Alvisi

(9) Ferrando – (2) Trevisan