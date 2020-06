Campionati Assoluti: Marco De Rossi, un sammarinese in corsa per il titolo italiano

Ai Campionati Italiani Assoluti, in programma a partire da domani sui campi in terra battuta del TC Todi, parteciperà anche un giocatore con nazionalità di San Marino. Nonostante il regolamento non lo consenta (“Ai Campionati sono ammessi a partecipare i giocatori di cittadinanza italiana ed in grado di rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali sulla base della “eligibility rule” dell’ITF, in possesso di tessera agonistica per il tennis valida per l’anno in corso”), Marco De Rossi, classe 1997 ed attuale n.1376 del ranking ATP in singolare, prenderà parte al tabellone di qualificazione (al primo turno affronterà Marco Mosciatti).

Il ventiduenne sammarinese, uomo dei record in Coppa Davis avendo debuttato nella competizione, con la maglia del Titano, a 13 anni e 319 giorni in occasione di una sfida con Andorra disputata nel maggio 2011 (è il più giovane di sempre ad aver mai disputato un incontro di singolare nel torneo a squadre), rappresenta San Marino nelle competizioni internazionali e non l’Italia, come esplicitamente richiesto dal regolamento del torneo, ma nonostante ciò potrà comunque partecipare all’evento umbro. Sebbene la probabilità di vincere il torneo sia piuttosto bassa, considerando anche il fatto di dover partire dalle “quali”, un tennista di San Marino potrebbe diventare Campione d’Italia.