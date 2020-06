Campionati Italiani Assoluti: il tabellone delle qualificazioni femminili. Al via Di Sarra e Giovine

E’ stato reso noto il tabellone femminile delle qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti: il torneo cadetto, che avrà inizio nella giornata di domenica 21 giugno (domani, sabato 20, toccherà esclusivamente al torneo maschile), conterà su un totale di ventiquattro giocatrici che si contenderanno due posti nel main draw. Le prime due teste di serie sono Federica Di Sarra e Claudia Giovine, rispettivamente n.442 e n.477 della classifica mondiale WTA in singolare.

Le sei wild card sono state assegnate a Serafini, Simone, Paradisi, Valente, Ricci e Martinelli.

TABELLONE FEMMINILE – QUALIFICAZIONI:

(1) Di Sarra vs BYE

Pierangeli vs (WC) Serafini

Gambogi vs BYE

Raggi vs Lavino

(4) A. Turati vs BYE

Prati vs (WC) Simone

Traversi vs BYE

Brancaccio vs (WC) Paradisi

Zantedeschi vs Pinto

Spiteri vs BYE

Viviani vs Fossa Huergo

(3) Colmegna vs BYE

(WC) Valente vs (WC) Ricci

Lombardo vs BYE

(WC) Martinelli vs E. Chiesa

(2) Giovine vs BYE