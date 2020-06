Juan Martin Del Potro e il ritorno in campo per far conoscere Roger Federer

Juan Martín Del Potro, ex top 3 e campione degli US Open 2009, non sa ancora quando potrà gareggiare di nuovo, ma sta provando a rientrare nel circuito dopo il nuovo stop datato giugno dello scorso anno.

L’argentino, che festeggerà il suo 32° compleanno all’inizio di settembre, ha confessato in alcune dichiarazioni rilasciate a ESPN di avere una motivazione molto particolare e curiosa per tornare di nuovo in campo: “Devo ritornare a giocare di nuovo. I miei genitori non sono mai venuti a trovarmi durante un torneo del Grand Slam e poi devo presentargli Roger Federer”, ha confessato il tennista di Tandil, che condivide lo stesso manager con il campione svizzero.