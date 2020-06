Nella settimana del 17 agosto ripartiranno i tornei Challenger e ITF: attesa per i calendari

Nella settimana del 17 agosto, anche i tennisti di “seconda fascia” potranno tornare a competere nei tornei del circuito professionistico. Se per i circuiti ATP e WTA si hanno già certezze su quelli che saranno gli scenari futuri (i maschi ripartiranno dall’ATP 500 di Washington in programma dal 14 agosto, le donne scenderanno in campo dal 3 agosto nell’International di Palermo), lo stesso non si può dire per i circuiti Challenger e ITF, sebbene l’ATP abbia già comunicato la volontà di far ripartire i tornei di queste categorie nella settimana del 17 agosto.

Per conoscere i calendari dei tornei Challenger e ITF, organo che comprende al suo interno anche i tornei Internazionali U18, bisognerà attendere ancora qualche giorno: sono in fase di definizione, infatti, gli eventi che avranno luogo al momento della ripresa delle attività dopo lo stop dettato dall’emergenza Coronavirus.