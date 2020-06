ATP e ITF si preparano al ritorno dei Challenger e Futures per la fine di agosto. Ecco tutto quello che c’è da sapere

L’ATP Tour e la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) stanno studiando e pianificando il ritorno del Challenger e dell’ITF World Tour a partire dalla fine di agosto ed è molto importante per la sopravvivenza di molte carriere, soprattutto in un momento in cui le qualificazioni degli US Open sono già state cancellate.

Con la scarsità di sponsor e di supporto per i piccoli eventi, è possibile che sia l’ATP che l’ITF debbano farsi carico dell’organizzazione diretta di diversi eventi, insieme ad alcuni club e federazioni.

Sul tavolo c’è la possibilità di un circuito in Europa e un altro in America Latina e si parla anche della riduzione del numero dei giocatori per tabellone.

Challenger in America Latina

10 tornei

Tra il 21/9 e il 7/12

Primo torneo Santo Domingo

28 giocatori nel tabellone principale

Tabellone doppio ridotto

Mini qualicazioni

Hotel ufficiale vicino al club ospitante, per i giocatori

2 giudici di linea + 1 arbitro + 2 ballBoys per partita.