Campionati Italiani Assoluti: Ecco le wild card per il tabellone principale femminile

La Federazione Italiana Tennis ha reso noti i nomi delle quattro giocatrici che potranno beneficiare di una wild card per il tabellone principale dei Campionati Italiani Assoluti, in programma la prossima settimana sui campi in terra battuta del TC Todi.

Inviti per il main draw a Camilla Rosatello, Melania Delai, Eleonora Alvisi e Matilde Paoletti.