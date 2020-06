Ultimate Tennis Showdown 2020: Ancora una vittoria per Matteo Berrettini (Video)

Ancora una vittoria per Matteo Berrettini che regola il belga David Goffin nella seconda giornata del torneo Ultimate Tennis Showdown 2020.

L’azzurro ha sconfitto David Goffin. n.10 del mondo, con il risultato di 13-12 20-8 18-9 11-12 con il quarto set che serviva solo per la differenza set e non per la vittoria.

Berrettini, quindi, dopo le prime due giornate e a due vittorie e nessuna sconfitta.

Sabato e domenica prossima l’azzurro sarà di nuovo in campo per disputare la terza e quarta giornata.

Nella partita di oggi Matteo ha dominato il belga non lasciando scampo all’attuale n.10 del mondo e portando a casa meritatamente la partita.

La vittoria di Matteo

L’ultimo punto

La partita punto per punto