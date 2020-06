Secondo ESPN, l’US Open è confermato il 31 agosto. Manca solo l’OK della commissione sanitaria

Secondo quando scrive Peter Bodo su ESPN, la USTA tira dritta per la sua strada e conferma che il prossimo US Open si giocherà secondo le date previste, con inizio il 31 agosto.

Anche Forbes conferma che le due associazioni ATP e WTA hanno praticamente accettato la ripartenza, con la ricollocazione del calendario estivo, in modo che si possa disputare il torneo di Cincinnati in preparazione all’US Open. Non verrà invece disputato l’Open del Canada, sia la versione maschile che quella femminile.

La federazione statunitense è pronta ad annunciare il piano di ripresa una volta ottenuto il via libera dai funzionari sanitari locali e statali di New York. Questo porterà al ritardo dell’annuncio ufficiale dei nuovi calendari ATP e WTA, previsti per oggi.

“Stiamo seguendo ogni passaggio della procedura di [riavvio] con la grande speranza che annunceremo che gli US Open 2020 si giocheranno nella data regolarmente programmata”, ha dichiarato Chris Widmaier, direttore delle comunicazioni dell’USTA, a ESPN. “Speriamo di fare un annuncio ufficiale a brevissimo”.

All’ATP Player Council è stato presentato un piano per organizzare il torneo di Cincinnati – che avrebbe dovuto iniziare il 16 agosto – in collaborazione con gli US Open in una “bolla” a due eventi presso il National Tennis Center, sede del US Open.

A causa della pandemia di coronavirus, saranno applicati rigidi protocolli sanitari, e i tornei saranno giocati senza pubblico sugli spalti.

Marco Mazzoni