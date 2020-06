Campionati Italiani Assoluti e MEF Tennis Tour: Regolamento dei Campionati Italiani assoluti. In palio il titolo nazionale

Ci siamo, sabato 20 giugno il tennis riparte con i Campionati Italiani Assoluti. Il Tennis Club Todi 1971 ospiterà la manifestazione nazionale organizzata da MEF Tennis Events e dalla Federazione Italiana Tennis, in cui verranno decretati nelle finali di domenica 28 giugno il nuovo campione e la nuova campionessa d’Italia, titoli l’ultima volta assegnati nel 2004. Come funzionerà il torneo? Vediamo il regolamento.

Iscrizioni – Sono ammessi a partecipare i giocatori di cittadinanza italiana ed in grado di rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali sulla base delle “eligibility rules” dell’ITF, in possesso di tessera agonistica per il tennis valida per l’anno in corso. Potranno inoltre partecipare i giocatori provenienti dal torneo di qualificazioni e le wild card, come da disposizioni presenti nei successivi articoli. Singolare maschile e singolare femminile, queste le due competizioni che andranno in scena. Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro le ore 15.00 di lunedì 15 giugno 2020, inviando una mail a campionati.classifiche@federtennis.it e a players@meftennisevents.com oppure compilando il form presente sul sito www.meftennisevents.it/portfolio/mef-tennis-tour/. Gli iscritti potranno richiedere la conferma di lettura dell’avvenuta iscrizione. La tassa federale per la partecipazione è fissata in € 20,00. Eventuali cancellazioni dopo le ore 15.00 del 15 giugno dovranno essere giustificate ed eventuali assenze saranno soggette a deferimento agli organi di giustizia.

Tabelloni – Il tabellone principale maschile sarà composto da 32 giocatori: 20 con accesso diretto in ordine di classifica ATP, 4 wild card individuate dal settore tecnico FIT e 8 provenienti dal tabellone di qualificazioni. Il tabellone principale femminile, invece, sarà formato da 16 giocatrici: 10 con accesso diretto in ordine di classifica WTA, 4 wild card individuate dal settore tecnico FIT e 2 provenienti dal tabellone di qualificazioni. Il tabellone di qualificazioni maschile sarà composto da 48 giocatori: 40 con accesso diretto in ordine di classifica ATP (poi di classifica italiana), 8 wild card individuate dal settore tecnico FIT ed eventuali ulteriori wild card. Il tabellone di qualificazioni femminile sarà composto da 24 giocatrici: 18 con accesso diretto in ordine di classifica ATP (poi di classifica italiana), 6 wild card individuate dal settore tecnico FIT ed eventuali ulteriori wild card. In caso di cancellazione di uno o più giocatori del tabellone principale dopo l’inizio del tabellone di qualificazioni, si provvederà a sostituirli con altrettanti lucky loser, che saranno sorteggiati fra tutti i perdenti all’ultimo turno di qualificazioni (o al penultimo se il numero dei lucky loser richiesti ecceda quello dei perdenti all’ultimo turno). Il sorteggio dei tabelloni sarà effettuato in data e nella sede che saranno comunicate sul sito ufficiale della Federtennis.

Formule dei match – Sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 giugno andranno in scena le qualificazioni maschili, e lo stesso 22 inizieranno i match del tabellone principale. Domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno andranno in scena le qualificazioni femminili, e lo stesso mercoledì 24 inizieranno i match del tabellone principale. È facoltà del Giudice Arbitro, laddove ne ravvisi la necessità, far disputare alcuni incontri presso altri impianti. È inoltre facoltà del Giudice Arbitro in accordo con il circolo di poter eventualmente anticipare la data di conclusione del torneo. Laddove il torneo non potesse concludersi entro la data fissata per cause di forza maggiore, i partecipanti sono comunque tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del torneo stesso. Tutti gli incontri fino ai quarti di finale compresi si disputano al meglio di due set su tre con tie-break sul punteggio di 6 giochi pari e con la disputa di un tie-break decisivo a 10 punti al posto del terzo set. Gli incontri delle semifinali e della finale si disputeranno con la formula dei tre set, tutti con tie-break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari. Qualora il Giudice Arbitro e la direzione del torneo lo ritenessero opportuno, si potrà giocare con formula diversa di punteggio. Le gare maschili e femminili si giocheranno con palle Dunlop ATP Tour su campi con superficie in terra battuta all’aperto. In caso di necessità è facoltà del Giudice Arbitro far disputare gli incontri su campi siti presso altri impianti affiliati. È previsto il cambio palle a 7‐9 giochi e facendo riferimento a tubi da quattro palle. Nel tabellone di qualificazioni non è previsto il cambio palle.

Montepremi – Il montepremi maschile di €18.000,00 è così ripartito: vincitore (25%) €4.500,00 – finalista (15%) € 2.700,00 – semifinalisti (8%) €1.440,00 – perdente nei quarti (5%) €900,00 – perdente negli ottavi (3%) €540,00. Il montepremi femminile di €5.000,00 è così ripartito: vincitrice (40%) €2.000,00 – finalista (24%) € 1.200,00 – semifinaliste (8%) €400,00 – perdente nei quarti (5%) €250,00. Per i giocatori e le giocatrici partecipanti al tabellone principale è prevista la seguente tipologia di ospitalità: pernottamento e prima colazione per almeno 3 notti, con decorrenza dal giorno antecedente l’inizio del main draw e garantita fino alla permanenza in gara dell’atleta. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, i Campionati seguono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT.

Per prenotare l’hotel e per avere tutte le informazioni sui servizi dedicati ai giocatori e alle giocatrici, è possibile contattare l’organizzazione al seguente indirizzo: players@meftennisevents.com.