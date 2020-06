Novak Djokovic felice per il successo della manifestazione: ” è bello vedere che da quel punto di vista il torneo è stato un successo a tutti i livelli. La Serbia merita un torneo ATP”

Novak Djokovic, numero uno al mondo e una delle figure più popolari in Serbia, ha dichiarato questa domenica che potrebbe essere arrivato il momento per il suo paese di avere di nuovo un torneo ATP, dopo una prima edizione dei Serbian Open a Belgrado, durata però solo quattro anni, tra il 2009 e il 2012.

“Sono molto felice e commosso dal modo in cui il mio paese e la mia città ci hanno accolto. È stata una bella esperienza per tutti poter seguire alcuni dei migliori tennisti del mondo. Il primo giorno è stato impressionante notare che dopo mezzanotte migliaia di persone sono rimaste a vedere l’incontro tra Alexander Zverev e Viktor Troicki. Spero che la Serbia possa avere di nuovo un torneo e penso che sia arrivato il momento. Ricordo ancora gli anni in cui abbiamo organizzato la manifestazione, i bei ricordi e credo che meritiamo nuovamente di tornare ad organizzare un torneo perché abbiamo molti giocatori tra i primi 100″.

Djokovic è felice del successo di questa prima tappa dell’Adria Tour. “Non sono stato solo un giocatore qui, ma sono anche una specie di organizzatore ed è bello vedere che da quel punto di vista il torneo è stato un successo a tutti i livelli. Sono stato qui con la famiglia e gli amici. E ‘stata una grande esperienza “.