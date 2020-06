Matteo Berrettini supera Brown al debutto nell’ UTS in un duello con un finale spettacolare (Video)

Matteo Berrettini ha iniziato bene il suo cammino nell’Utimate Tennis Showdown dopo aver battuto Dustin Brown nella sua prima partita della competizione.

L’italiano ha battuto Brown per 3-1 con i parziali di 14-10 nel primo, 12-13 nel secondo, 22-5 nel terzo e 13-12 negli ultimi 10 minuti che sono stati emozionanti.

Con questa vittoria, Berrettini aggiunge il primo punto in una competizione che promette di rivoluzionare il mondo del tennis.

Ricordiamo che in questa fase, il torneo si svolge in un formato “round robin” in cui tutti giocano contro tutti. I primi due classificati passano direttamente alle semifinali i restanti quattro ai quarti di finale.

Ultimo Punto

La partita di Matteo Berrettini