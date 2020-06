Risultati e Incontri di Esibizione (14 Giugno 2020)

Questi i risultati di tutti gli incontri di esibizione disputati oggi. I punteggi si riferiscono ai set.

14 Giugno

ESIBIZIONE – UOMINI: Adria Tour (Serbia), terra battuta

14:00Lajovic D. (Srb) – Milojevic N. (Srb) -:-

15:00Krajinovic F. (Srb) – Troicki V. (Srb) -:-

16:00Djokovic N. (Srb) – Zverev A. (Ger) -:-

17:00Dimitrov G. (Bul) – Thiem D. (Aut) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: DTB German Pro Series (Germania), terra battuta

10:00Fanselow S. (Ger) – Florig P. (Ger) -:-

10:30Oetzbach A. (Ger) – Guttau N. (Ger) -:-

10:40Lipp M. (Ger) – Obert A. (Ger) -:-

12:00Negritu Ch. (Ger) – Wessels L. (Ger) -:-

12:30Moeller M. (Ger) – Gerch L. (Ger) -:-

13:20Haerteis J. (Ger) – Torebko P. (Ger) -:-

15:00Ehrenschneider N. (Ger) – Marterer M. (Ger) -:-

17:00Stebe C-M. (Ger) – Altmaier D. (Ger) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Exo-Tennis (Germania), cemento

10:00Broska F. (Ger) – Schmitz C. (Ger) -:-

11:30Hassan B. (Ger) – Puetz T. (Ger) -:-

13:00Gelhardt L. (Ger) – Choinski J. (Gbr) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Others matches (Mondo)

23:30Basalyha T. (Blr) – Skindzer Z. (Blr) 1:2

23:30Evloev T. (Rus) – Abazov A. (Rus) -:-

23:30RinviataHunt A. (Nzl) – Zanella C. (Nzl) -:-

23:30Ilyukhin D. (Rus) – Khurtov D. (Rus) -:-

23:30Lutkovskii R. (Rus) – Khurtov D. (Rus) -:-

23:30Lutkovskii S. (Rus) – Ilyukhin D. (Rus) -:-

23:30Ovchinnikov V. (Rus) – Lutkovskii R. (Rus) -:-

23:30Yakovlev A. (Rus) – Lutkovskii S. (Rus) -:-

23:45Hunt A. (Nzl) – Whaanga Z. (Nzl) 2:1

23:45Petit G. (Fra) – Tchoutakian M. (Fra) -:-

23:45Reymond A. (Fra) – Chazal M. (Fra) -:-

23:45Stoupe G. (Nzl) – Falck R. (Nzl) 1:2

00:05Medvedenko M. (Rus) – Fedotov I. (Blr) 0:2

00:10Nazarchuk E. (Rus) – Firsin G. (Blr) 0:2

00:30Redlicki Ma. (Usa) – Smith K. (Usa) 0:2

01:00RinviataVenus M. (Nzl) – Whaanga Z. (Nzl) -:-

01:35Kolyshkov G. (Blr) – Leonchik P. (Blr) 0:2

01:50Rai A. (Nzl) – Klintcharov A. (Nzl) 2:0

02:05Venus M. (Nzl) – Sisam M. (Nzl) 2:0

03:10Golinko A. (Blr) – Biaskosty E. (Blr) 2:0

04:30Pashukevich M. (Rus) RITIRO – Gumenyuk R. (Blr) 0:1

05:10Sakhabutdinov R. (Rus) – Abramov I. (Blr) 2:1

05:50Mendieta F. (Nzl) RITIRO – Whitehouse W. (Nzl) 1:1

06:00RinviataReynolds R. (Nzl) – Kelly-Houston J. (Nzl) -:-

06:05RinviataStatham J. (Nzl) – Zhang C. (Nzl) -:-

06:05RinviataStatham O. (Nzl) – McLachlan R. (Nzl) -:-

06:05RinviataTearney F. (Nzl) – Becroft I. (Nzl) -:-

06:15Martinkevich A. (Blr) – Strugac V. (Ukr) 2:0

06:20Kolyshkov G. (Blr) – Hursan J. (Ukr) 0:2

06:50Statham O. (Nzl) – Fleming C. (Nzl) 2:0

Set 3Ronjine V. (Rus) – Kurmaev M. (Rus) 1:1 (2:6,7:6,5:3)

07:05Ronjin P. (Rus) – Tsirkin V. (Rus) 1:3

07:05Verchenko V. (Ukr) – Lymar D. (Ukr) 1:2

Set 3Gumenyuk R. (Blr) – Ichshenko D. (Blr) 1:1 (6:3,5:7,3:5)

07:20Verich K. (Ukr) – Fedotov I. (Blr) 0:2

07:50Statham J. (Nzl) – Zhang C. (Nzl) 2:0

Set 3Firsin G. (Blr) – Leonchik P. (Blr) 1:1 (4:6,6:2,0:0)

Set 2Reynolds R. (Nzl) – Becroft I. (Nzl) 1:0 (6:3,2:1)

Set 2Krulikovsky Y. (Ukr) – Sanchenko D. (Ukr) 0:1 (2:6,5:4)

Set 2Medvedenko M. (Rus) – Melnichenko S. (Ukr) 0:1 (0:6,1:2)

Set 1Georgiev I. (Rus) – Frendov E. (Rus) 0:0 (3:1)

Set 1Petit G. (Fra) – Tchoutakian M. (Fra) 0:0 (1:1)

Set 1Reymond A. (Fra) – Chazal M. (Fra) 0:0 (1:0)

Set 1Orlov D. (Rus) – Martynenko A. (Rus) 0:0 (1:0)

ESIBIZIONE – UOMINI: UTS Championship (Mondo), cemento

16:00Benchetrit E. (Fra) – Popyrin Al. (Aus) -:-

17:15Brown D. (Ger) – Berrettini M. (Ita) -:-

18:30Lopez F. (Esp) – Pouille L. (Fra) -:-

21:00Gasquet R. (Fra) – Goffin D. (Bel) -:-

22:15Tsitsipas S. (Gre) – Paire B. (Fra) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Others matches (Mondo)

23:30Gamiz A. (Ven) – Kalieva E. (Usa) 2:0

07:20Petrova V. (Rus) – Korolkova A. (Rus) 2:0

10:00InterrottaKomardina A. (Rus) – Rame A. (Fra) 1:1

10:00InterrottaMonnet C. (Fra) – Romeo C. (Fra) 0:0

10:30Cascino E. (Fra) – Lechemia E. (Fra) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Pro Series (Austria), terra battuta

09:30Grabher J. (Aut) – Kraus S. (Aut) -:-

10:45Antonitsch M. (Aut) – Dshandshgava I. (Aut) -:-

12:00Paszek T. (Aut) – Neuwirth Y. (Aut) -:-

13:15Koller A. (Aut) – Karner E. (Aut) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Tipsport Charity Cup (Repubblica Ceca), terra battuta

10:00InterrottaMartincova T. (Cze) – Alexandrova E. (Rus) 1:0

12:00Fruhvirtova L. (Cze) – Bartunkova N. (Cze) -:-

13:30Alexandrova E. (Rus) – Pliskova Kr. (Cze) -:-

15:00Strycova B. (Cze) – Pliskova Ka. (Cze) -:-

ESIBIZIONE – DOPPIO UOMINI: Others matches (Mondo)

03:40Venus M./Potts C. – Sisam M./Whaanga Z. 1:2

03:40RinviataPotts C./Venus M. – Reynolds F./Sisam M. -:-

04:00RinviataHamilton A./Rai A. – Falck R./Heap D. -:-

04:00Rai A./Stoupe G. – Falck R./Heap D. 2:1

06:00RinviataReynolds R./Tearney F. – Colenbrander M./Sitak A. -:-

06:05RinviataStatham O./Statham J. – McLachlan B./McLachlan R. -:-

10:00Benn S./Reynolds R. – Becroft I./Sitak A. -:-

ESIBIZIONE – DOPPIO DONNE: Tipsport Charity Cup (Repubblica Ceca), terra battuta

16:30Pliskova Ka./Pliskova Kr. – Siniakova K./Krejcikova B. -:-

18:00Krejcikova B./Siniakova K. – Martincova T./Vondrousova M. -:-