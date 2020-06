Adria Cup – Tappa Belgrado: La situazione del Gruppo A. Sconfitta inattesa per Novak Djokovic. La prima del 2020 (ma non verrà mai conteggiata)

Novak Djokovic, il numero uno della classifica mondiale, è stato sconfitto questo sabato nella seconda partita del Gruppo A della tappa serba dell’Adria Tour a Belgrado, dopo aver ottenuto una facile prima vittoria nella partita inaugurale del primo pomeriggio.

Il 33enne serbo ha perso contro il connazionale Filip Krajinovic, 32° ATP, per 2-4, 4-2 e 4-1, dopo un’ottima partita dei meno quotato giocatore di casa, che erano già stato molto vicino alla vittoria contro Alexander Zverev nel primo incontro e quindi mantiene la speranza di qualificarsi per la finale della competizione. Questa è la prima persa per Djokovic nel 2020, anche se ovviamente non conta per i record ufficiali.

Classifica Gruppo A

1. A. Zverev 2-0 , 4-1 set

2. Novak Djokovic, 1-1, 3-2 set

3. Filip Krajinovic , 1-1, 3-3 set

4. Viktor Troicki, 0-2 – 0-4 set