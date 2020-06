Us Open: I malumori dei tennisti. Bautista Agut “Non sono d’accordo con alcune misure”

Il tennista spagnolo Roberto Bautista-Agut ha rilasciato un’intervista ad EuroSport dove dichiara di non essere d’accordo con alcune misure che gli US Open intendono attuare.

“Non sono d’accordo con alcune misure. Ci sono giocatori che sono molto dipendenti da un coach e da un fisioterapista. Cancellare il resto dello staff tecnico e limitare il monitoraggio dei giocatori ad un solo allenatore mi sembra una cosa che non tutti accetteranno. Almeno io non lo farei”.

Bautista Agut spiega anche perché, secondo lui, non vede bene questa idea:

“In un Grande Slam, la figura del fisioterapista è necessaria anche se il torneo mette disposizione esperti in quel settore. Mi sembra assurdo che il mio fisioterapista non può essere in hotel mentre sono in campo a giocare partite del Grand Slam. Non mi sembra una cosa logica”.