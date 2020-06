Dominic Thiem parla di diversi argomenti: “Non so quando e dove arriverà il mio primo Major. Posso solo dire che vorrei vincerli tutti”

Dominic Thiem ha parlato di diversi argomenti in un Podcast ATP.

Dichiara l’austriaco: “La situazione in Austria non è stata pericolosa come in altre parti del mondo. Sono sempre stato in grado di allenarmi. Sono anche stato sei settimane senza giocare a tennis e quando ho ricominciato è stato molto strano.”

Ma è bello essere di nuovo attivi e potersi allenare con dei veri obiettivi. Con la finale agli Australian Open ho raggiunto il più grande risultato della mia carriera, ma allo stesso tempo è stata la sconfitta più dolorosa.

A Parigi non ho avuto grosse possibilità, invece andare avanti due set a uno e non riuscire a chiudere è stato molto difficile. Credo sia comunque importante aver raggiunto la terza posizione del ranking, anche se posso ancora migliorare”.

“Il tennis mi manca molto. Mi manca molto competere, vedere il mio team, vivere l’atmosfera di un campo pieno di pubblico. Ma sono sicuro che ci abitueremo rapidamente ad avere gli spalti vuoti. In questo momento credo sia importante pensare una cosa alla volta”.

“Non so quando e dove arriverà il mio primo Major. Posso solo dire che vorrei vincerli tutti. Penso che i miei rivali allo stato attuale siano ovviamente i Big 3, ma anche tennisti come Tsitsipas e Zverev”.

Voglio sicuramente continuare a mettere pressione a Roger, Rafa e Novak. Sono cresciuto ammirandoli e adesso che posso giocarci contro è un’emozione incredibile. Batterli è sempre speciale”.