Giochi Olimpici Tokyo 2021: nuova data nota e i criteri per la qualificazione

La Federazione Internazionale di Tennis (ITF) ha annunciato questo martedì che la lista dei qualificati per i Giochi Olimpici di Tokyo’2020, posticipata al 2021, sarà determinata dalle classifiche ATP e WTA del 7 giugno di quell’anno, cioè la prima classifica dopo il Roland Garros.

In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, l’organizzazione ha spiegato che il restante processo di qualificazione rimane invariato, con un totale di 64 giocatori sia per i tornei maschili che per quelli femminili.

Le classifiche determineranno il riempimento automatico di 56 posti nei tabelloni di singolare, con un limite massimo di quattro per paese, mentre le restanti otto caselle saranno completati con inviti rivolti dall’ITF.

In Europa e Oceania, la wild card sarà determinata al giocatore meglio classificato e che appartiene ad un paese che non è ancora rappresentato nel gruppo dei 56, mentre in Nord America, Sud America, Asia e Africa ci saranno dei tornei di qualificazione, che saranno aperti ai giocatori di tennis tra i primi 300 classificati.