Novak Djokovic verso il boicottagio degli Us Open: ” Non andrò agli US Open in condizioni che ritengo estreme. Non credo sia ragionevole”

Novak Djokovic, numero uno nella classifica mondiale e vincitore degli US Open 2011, 2015 e 2018, ha ribadito questo martedì la sua intenzione di non recarsi negli Stati Uniti per partecipare al Grand Slam, se la Federazione del Paese (USTA) manterrà l’intenzione che il torneo sia disputato in condizioni speciali, limitando le squadre tecniche e le limitazioni dei viaggi.

“Alla maggior parte dei giocatori con cui ho parlato non piace l’idea. Per me, attualmente e per come penso si evolveranno le cose, la cosa più probabile è tornare a giocare solo sulla terra, a settembre, per preparare il Roland Garros. Non andrò agli US Open in condizioni che ritengo estreme. Non credo sia ragionevole”, ha sparato all’RTS l’uomo che è anche presidente del Players’ Council del circuito ATP.

Djokovic, ricordiamo, sta promuovendo un circuito di esibizione nei balcani – suo fratello Djordje è il direttore.

La manifestazione si disputa sulla terra, quindi è più o meno chiaro il suo piano per il ritorno alla competizione nei prossimi mesi.