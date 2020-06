Alex De Minaur: ” Posso garantire che tutti i tennisti vogliono competere di nuovo, ma è anche vero che dobbiamo vedere come sarà la nostra forma e come reagirà il nostro corpo”.

Il tennista australiano Alex De Minaur ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico The First Serve dove ha chiarito la posizione difesa dai tennisti in merito al ritorno del circuito.

“Penso che la sfida principale sia davvero quella di trovare un equilibrio. Posso garantire che tutti i tennisti vogliono competere di nuovo, ma è anche vero che dobbiamo vedere come sarà la nostra forma e come reagirà il nostro corpo”.

De Minaur dichiara anche che, nonostante questa sosta già lunga, sta bene fisicamente e mentalmente e parla del suo anno:

“Non è stato l’anno ideale, noi (De Minaur e Staff) abbiamo iniziato molto bene, ma il mio fisico non mi ha permesso di continuare in questo modo. Abbiamo dato ora priorità sulla parte fisica per assicurarci che il mio corpo sia in grado di gestirla, questo è l’obiettivo principale al momento”, ha sottolineato.

Il tennista australiano ha anche parlato del suo ritorno alla competizioni lo scorso fine settimana a Valencia, in Spagna.

“È stato fantastico. Naturalmente, anche se si trattava solo di incontri di preparazione, ho colto l’occasione per gareggiare di nuovo e mi sono sentito molto bene in campo, questo è chiaro”, ha detto.