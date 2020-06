Risultati e Incontri di Esibizione (03 Giugno 2020)

Questi i risultati di tutti gli incontri di esibizione disputati oggi. I punteggi si riferiscono ai set.

03 Giugno

ESIBIZIONE – UOMINI: Exo-Tennis (Germania), cemento

10:00Hassan B. (Ger) – Schmitz C. (Ger) -:-

11:30Born Y. S. (Ger) – Choinski J. (Gbr) -:-

13:00Broska F. (Ger) – Naw H. (Syr) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: International Tennis Series (Mondo), cemento

23:35Orhon S. (Tur) – Cerretani J. (Usa) 0:2

23:50RinviataBradford C. (Usa) – Storch S. (Aus) -:-

00:40Murillo S. (Usa) – Bradford C. (Usa) 2:0

01:25Bradford C. (Usa) – Orhon S. (Tur) 2:1

13:30Mandlik M. (Usa) – Draxl L. (Can) -:-

14:10Mercier T. (Usa) – Schachter N. (Usa) -:-

14:50Mandlik M. (Usa) – Cacciatore H. P. (Usa) -:-

15:30Mercier T. (Usa) – Perez B. (Ven) -:-

16:10Draxl L. (Can) – Cacciatore H. P. (Usa) -:-

16:50Perez B. (Ven) – Schachter N. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: MatchPlay 120 (USA), cemento

01:00Svajda Z. (Usa) – Nava E. (Usa) 2:0

02:00Nakashima B. (Usa) – Escobedo E. (Usa) 2:0

03:00RinviataNakashima B. (Usa) – Giron M. (Usa) -:-

18:00Sandgren T. (Usa) – Wolf J. (Usa) -:-

20:00McDonald M. (Usa) – Eubanks C. (Usa) -:-

22:00Blanch U. (Usa) – Fratangelo B. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Others matches (Mondo)

23:10Boyer D. H. (Usa) – Corwin F. (Usa) 0:2

23:20Budov D. (Blr) – Gumenyuk R. (Blr) 2:1

01:15Shichko Y. (Blr) – Nazarchuk E. (Rus) 0:2

02:00Gumenyuk R. (Blr) – Laska A. (Blr) 0:2

03:50Kolyshkov G. (Blr) – Firsin G. (Blr) 2:1

04:20Novik S. (Blr) – Nazarchuk E. (Rus) 0:2

05:20Zhang C. (Nzl) – Kelly-Houston J. (Nzl) 2:0

05:25Sharlay S. (Blr) – Urbanovich H. (Blr) 0:2

05:40Tsvetkov K. (Blr) – Raitsov V. (Blr) 0:2

06:10Falck R. (Nzl) – Lavie S. (Nzl) 2:0

06:10Narkevich Y. (Blr) – Biaskosty E. (Blr) 2:1

06:20Sakhabutdinov R. (Rus) – Stepanov P. (Rus) 2:0

07:05Pinchuk V. (Ukr) – Svecov A. (Ukr) 0:2

Set 4Beresnev S. (Rus) – Kshenin A. (Rus) 1:2 (3:6,2:6,6:4,0:0)

07:10Kivligo R. (Ukr) – Konkov N. (Ukr) 2:0

Set 3Bogdanov M. (Rus) – Stepin A. (Rus) 0:2 (4:6,6:7,2:4)

07:15Gest Y. (Blr) – Lavrentiev R. (Blr) 0:2

07:40Klintcharov A. (Nzl) – Hunt A. (Nzl) 2:0

Set 1

TiebreakDoroshenko A. (Ukr) – Scherbak A. (Ukr) 0:0 (6:6)

Set 2Heap C. (Nzl) – Becroft I. (Nzl) 1:0 (6:3,0:3)

Set 2Malakhovich M. (Rus) – Gumenyuk R. (Blr) 0:1 (2:6,1:2)

Set 2Skoblikov V. (Ukr) – Tretyak O. (Ukr) 1:0 (6:4,1:0)

09:05Lukstins G. (Lat) – Libietis M. (Lat) -:-

09:05Michalski D. (Pol) – Terczynski M. (Pol) -:-

Set 1Simov T. (Bul) – Zgurov P. (Blr) 0:0 (0:0)

09:10Basalyha T. (Blr) – Kolyshkov G. (Blr) -:-

09:10Biaskosty E. (Blr) – Novik S. (Blr) -:-

09:30Vinogradovs P. (Lat) – Kulibaba A. (Lat) -:-

10:00Kazijevs A. (Lat) – Berzins Ar. (Lat) -:-

10:00Leonchik P. (Blr) – Riman E. (Blr) -:-

10:30Garuts M. (Lat) – Troost S. (Est) -:-

10:30Gest Y. (Blr) – Raitsov V. (Blr) -:-

10:30Zhelev P. (Bul) – Hristov M. (Bul) -:-

10:30Zielinski J. (Pol) – Dembek M. (Pol) -:-

11:00Bezrukov I. (Rus) – Lutkovskiy R. (Rus) -:-

12:00Kanev G. (Bul) – Apostolov V. (Rus) -:-

12:00Lavrentiev R. (Blr) – Tsvetkov K. (Blr) -:-

12:00Rajski M. (Pol) – Kolasinski F. (Pol) -:-

12:00Skindzer Z. (Blr) – Avsievich A. (Blr) -:-

12:30Lutkovskii R. (Rus) – Mokrousov M. (Rus) -:-

13:30Georgiev A. (Bul) – Dimov D. (Rus) -:-

13:30Michalski D. (Pol) – Dembek M. (Pol) -:-

14:00Bezrukov I. (Rus) – Golovin A. (Blr) -:-

14:00Merkulov A. (Rus) – Firsin G. (Blr) -:-

15:00Filin P. (Blr) – Golinko A. (Blr) -:-

15:00Georgiev I. (Rus) – Todorov T. (Rus) -:-

15:00Rajski M. (Pol) – Zielinski J. (Pol) -:-

15:30Abazov A. (Rus) – Mokrousov M. (Rus) -:-

16:30Mladenov A. (Bul) – Sevov R. (Bul) -:-

16:30Terczynski M. (Pol) – Kolasinski F. (Pol) -:-

17:00Evloev T. (Rus) – Komarov K. (Rus) -:-

18:30Golovin A. (Blr) – Lutkovskiy R. (Rus) -:-

20:00Komarov K. (Rus) – Denisov I. (Rus) -:-

21:30Evloev T. (Rus) – Lutkovskii S. (Rus) -:-

00:00Skindzer Z. (Blr) – Laska A. (Blr) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Pro Series (Austria) – Piazzamento Play Off, terra battuta

10:00Kopp S. (Aut) – Rodionov J. (Aut) -:-

10:00Neumayer L. (Aut) – Ofner S. (Aut) -:-

11:30Weissborn T-S. (Aut) – Thiem M. (Aut) -:-

13:00Novak D. (Aut) – Neuchrist M. (Aut) -:-

14:30Thiem D. (Aut) – Rodionov J. (Aut) -:-

16:00Oswald P. (Aut) – Erler A. (Aut) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: LiveScore Cup (Repubblica Ceca), terra battuta

15:30Pliskova Ka. (Cze) – Strycova B. (Cze) -:-

18:00Pliskova Kr. (Cze) – Vondrousova M. (Cze) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: MatchPlay 120 (USA), cemento

16:00Loeb J. (Usa) – Brady J. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Others matches (Mondo)

23:00Montez P. (Usa) – Guillermo L. M. (Usa) 2:0

00:30Shibahara E. (Jpn) – Whittle S. (Usa) 1:2

07:30Dzehalevich E. (Blr) – Rafalskaya A. (Blr) 2:0

Set 2Paskhalidi A. (Rus) – Konchakova A. (Ukr) 0:1 (3:6,2:3)

Set 2Starovoitova D. (Blr) – Lebedeva A. (Blr) 0:1 (4:6,1:2)

11:00Paluyanchyk A. (Rus) – Bairasheuskaya A. (Blr) -:-

13:00Malakhovich A. (Blr) – Artemenko E. (Rus) -:-

16:00Savitskaya M. (Blr) – Kebets V. (Blr) -:-

ESIBIZIONE – DOPPIO UOMINI: Others matches (Mondo)

09:30McLachlan B./McLachlan R. – Colenbrander M./Sitak A. -:-

09:45Heap C./Klintcharov A. – Alexander M./Potts C. -:-