ATP-WTA-ITF: Il circuito prende tempo per la ripresa del tennis

I massimi livelli del tennis mondiale avevano annunciato che il 1 ° giugno sarebbe stata una data chiave per conoscere il futuro del tennis in questa stagione, poiché era previsto l’ annuncio sulla partenza o meno del tour americano.

Tuttavia, la giornata è passata e non ci sono stati annunci. Questo perché molte opzioni vengono prese in considerazione e si vuole avere ancora un altro po’ di tempo (altre due settimane) per determinare esattamente cosa accadrà al calendario. Il 15 giugno è la data massima per sapere se ci terranno i tornei americani, dato che dovrà essere resa nota anche l’entry list del primo evento o se ci sarà solo una stagione su terra rossa.