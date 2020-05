Fabio Fognini operato alle caviglie. Stop dai 2 ai 4 mesi

Fabio Fognini, numero 13 nella classifica ATP, ha approfittato di questo periodo senza tennis per essere operato alle caviglie, che gli hanno causato molteplici problemi negli ultimi anni. Il 33enne azzurro ha confermato sui social questa domenica che l’operazione è andata a buon fine, ringraziando i messaggi di supporto che gli sono stati rivolti: “Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato”.

Ci si aspetta un periodo di recupero tra due e quattro mesi per il giocatore di Arma di Taggia.

Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato ❤️

Thanks for the love you showed me ❤️ pic.twitter.com/uFcYOCZgrM

