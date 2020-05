Fabio Fognini verrà operato alle caviglie: “Ho fatto l’ennesima visita specialistica e, dopo un’attenta discussione con il mio team, ho deciso di sottopormi a un intervento di artroscopia su entrambe le caviglie”

Fabio Fognini sarà sottoposto oggi in Italia a un’operazione chirurgica ad entrambe le caviglie.

Dichiara Fognini sui social: “Ciao a tutti, da circa tre anni e mezzo soffro di un problema alla caviglia sinistra . E’ un risentimento con cui ho convissuto e, tra alti e bassi, sono riuscito a gestirlo. Sfortunatamente negli ultimi due anni anche la caviglia destra ha cominciato a farmi tribolare.”

“Dopo più di tre mesi di stop per il lockdown ho ricominciato ad allenarmi sul campo e i problemi che speravo si fossero risolti con il riposo, si sono ripresentati. Ho fatto l’ennesima visita specialistica e, dopo un’attenta discussione con il mio team, ho deciso di sottopormi a un intervento di artroscopia su entrambe le caviglie. Penso sia la cosa giusta in questo momento di stop forzato del circuito. Oggi mi opererò in Italia. Non vedo l’ora di tornare a giocare, so che mi supporterete in questo percorso”.

Ancora non sono certi i tempi di recupero (si parla di circa due mesi di stop).