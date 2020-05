World Team Tennis anticipa tutti. Dal 12 Luglio e per tre settimane inizia il torneo a squadre. Presenti anche Kenin e Stephens

Il World Team Tennis (WTT) ha anticipato il circuito ATP e WTA , con un torneo che inizierà il 12 luglio presso una stazione di montagna in Virginia e avrà anche il pubblico sugli spalti.

Il WTT, i cui protocolli di sicurezza includeranno i test per covid-19 e l’uso di dispositivi di protezione, come la mascherina per il viso, prevede almeno tre icontri al giorno nel suo recinto all’aperto, che può ospitare fino a 2.500 persone.

Secondo le linee guida sulla salute della Virginia Occidentale, 500 spettatori o una capacità del 20% potrà essere riempita per ciascuno deile 63 partite previste. “Siamo tutti estremamente grati di poter giocare la 45a stagione del Team World Tennis e di presentare tennis professionisti ai nostri affamati spettatori di tennis e di sport”, ha dichiarato Carlos Silva, direttore esecutivo del WTT.

Sofia Kenin, vincitrice dell’ultimo Australian Open, e Sloane Stephens, incoronata agli US Open nel 2017, sono due delle partecipanti alla competizione che riunirà nove squadre, ognuna rappresentante una città, in un evento che si svolgerà fino al 2 agosto.

“Ciò che emerge chiaramente dai commenti dei giocatori è che vogliono giocare al WTT e sentirsi a proprio agio nel farlo in un ambiente sicuro, che è la nostra priorità numero uno. La Virginia dell’Ovest è uno degli stati con il minor numero di casi covidi-19 nel paese ”, ha rafforzato Silva.

Ricordiamo che con il Covid-19 il tennis è fermo dallo scorso marzo e gli eventi sono stati sospesi fino al 01 Agosto.