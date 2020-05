La ripresa del circuito ATP-WTA-ITF. Rumors. Us Open verso la cancellazione? e inizio del tour a settembre con Roma, Madrid e Roland Garros

Le prossime settimane saranno assolutamente decisive nel renderci conto se avremo ancora una stagione 2020 tennistica, praticamente rovinata dalla nuova pandemia di coronvirus. ATP, WTA e ITF decideranno congiuntamente con gli organizzatori locali, la Federazione nordamericana (US Open) e la Federazione francese (Roland Garros) se ci saranno le condizioni per tornare anche il 1 agosto, come attualmente previsto, poiché la stagione è sospesa da metà marzo al 31 luglio.

Secondo il quotidiano “L’Equipe”, che cita fonti all’interno della trattativa, ci sono tre possibilità di riprogettare il calendario 2020, la meno probabile delle quali è che il circuito tornerà, infatti, ad agosto.

IPOTESI 1: TORNA ad Agosto con la stagione nordamericana (1% di probabilità)

Il giornale francese afferma che un ritorno alla stagione nordamericana è altamente improbabile. I Masters 1000 in Canada e Cincinnati sono praticamente fuori discussione e gli US Open sono, a questo punto, una partita persa, considerando che la situazione epidemica negli Stati Uniti – e specialmente a New York – rimane molto preoccupante.

Anche la possibilità di ricominciare la stagione direttamente agli US Open non è fuori discussione, ma è improbabile.

IPOTESI 2: RITORNO CON STAGIONE TERRA SETTEMBRE (66% di possibilità)

Se gli US Open venissero cancellati, c’è una possibilità che sembra sempre più probabile: un nuovo inizio in Europa, con una stagione sulla terra che si svolgerà a settembre, che includerebbe i grandi tornei sul rosso, che di solito si svolgono a maggio e Giugno: Roma, Madrid e Roland Garros. È noto che il Grand Slam francese sarà l’ultimo a disputarsi, ma tutto il resto rimane da definire.

Sia in questo scenario che in quello precedente, ci sono grandi domande sul Roland Garros che devono essere risolte, poiché la nuova data del Grand Slam francese sarà durante la stagione asiatica. Per risolvere questo problema, la motivazione economica sarà protagonista. Si potrà rinunciare ai soldi della stagione asiatica?, oppure ci potrà essere un allungamento del calendario fino a dicembre con i tornei asiatici che si disputeranno tra ottobre e novembre.

IPOTESI 3: Stagione 2020 chiusa. Si riparte nel 2021 (33% di probabilità)

È l’ipotesi che nessuno vuole affrontare, ma che secondo il quotidiano “L’Equipe” è più probabile che la disputa degli US Open. La Federazione francese rimane molto fiduciosa che il Roland Garros si disputerà con circa un terzo del solito pubblico, ma ciò dipenderà dall’evoluzione della pandemia, dalle misure del governo francese e dalle restrizioni alla circolazione che potrebbero essere imposte o meno dall’ Unione europea.