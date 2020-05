Oliver Marach ed il messaggio cancellato sul Coronavirus

Oliver Marach, ex numero due al mondo in doppio , ha condiviso questo giovedì sui social media un testo, che in seguito ha cancellato, dove lascia una riflessione sul momento in cui viviamo. Per il veterano tennista austriaco, il virus potrebbe essere stato un’invenzione conveniente.

“L’isteria del coronavirus è perfetta per l’abolizione dei diritti. È una forma di detenzione. Il coronavirus ci fa abituare a vedere la presenza militare e di polizia per le strade. Il coronavirus rende le persone incapaci di fare ciò che vogliono. Limita la libertà delle persone. Il coronavirus fa sentire alcune persone costrette ad essere vaccinate quando sono addirittura contrarie. Il coronavirus è l’alibi perfetto per il collasso finanziario ”, può essere letto in una parte del testo condiviso dall’austriaco 39enne, che allude anche al fatto che la malattia può essere stata ” inventata “per alleviare la tensione causata da sviluppo della tecnologia 5G. “Il coronavirus porta paura e la paura è la più contagiosa delle malattie.”