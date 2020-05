Eugenie Bouchard ci prende gusto. Nuovi incontri con i suoi tifosi

Eugenie Bouchard, 26 anni, continua a sfruttare la quarantena per rafforzare le relazioni con i suoi fan, con alcuni poi ci sarà una conoscenza maggiore anche più di quanto abbiano mai immaginato! L’ex top 5 del mondo ha tenuto una serie di incontri su Zoom e Skype con i suoi fan – tutti nel segno della solidarietà – e ammette anche di averlo fatto di persona, come è accaduto alcune volte in passato.

“Andate piano, ragazzi. Avremo nuove opportunità di incontro. Ho accettato alcuni incontri dal vivo attraverso applicazioni online, ma sarò in grado di farlo di persona in modo che i nostri programmi siano conciliabili ”, ha rivelato la finalista di Wimbledon 2014, citato dalla CNN.

Ricordiamo che la Bouchard ha recentemente messo all’asta un giorno, anche li per beneficenza – e un tifoso ha pagato $ 85.000 per accompagnarla in una giornata di un torneo, sedersi al proprio angolo e cenare con lei.