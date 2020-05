Marat Safin ricorda il Roland Garros e il suo avversario più difficile in carriera: Fabrice Santoro

L’ex numero uno del mondo Marat Safin ha parlato con il canale YouTube ufficiale del Roland Garros, dove ha ricordato alcuni dei momenti più straordinari della sua carriera, in particolare il suo inizio.

“Per me, il Roland Garros è un torneo molto speciale, è lì che la mia carriera è iniziata per davvero. È stato lì che sono entrato in top 100, dove ho battuto André Agassi al primo turno e Gustavo Kuerten al secondo. La svolta è stata quando ho battuto Andre Agassi. Avevo giocato contro di lui qualche mese prima in Coppa Davis e mi aveva battuto facilmente con un triplo 6-3 ″. Batterlo al primo turno mi ha dato molta fiducia ”, ha sottolineato.

Marat Safin rivela anche l’avversario più difficile che ha dovuto affrontare in carriera:

“Fabrice Santoro è stato l’avversario più difficile che ho dovuto affrontare e non solo sulla terra. Ho praticamente sempre perso contro di lui. Ho perso nove volte e ho vinto solo due volte (tra le risate). Era un giocatore incredibile, il modo in cui leggeva le partite era speciale. Se non avevi un piano di gioco contro di lui e non eri fisicamente in forma, ti faceva girare per tutto il campo. Sapeva sempre cosa fare, giocava anche con il tuo lato psicologico “, ha detto.

L’ex tennista russo Marat Safin rivela anche ciò che gli manca di più nel torneo francese:

“Mi piacerebbe vedere di nuovo i ragazzi con cui ho giocato. Ora sono vecchi (tra le risate), ma volevo andare a mangiare una cosa e stare con loro. Il Roland Garros è un posto perfetto per stare con loro ”, ha concluso.