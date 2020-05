Verso il rimborso per i biglietti del torneo di Roma?

Poco fa il ministro dello sport Spadafora è intervenuto per annunciare il rimborso dei biglietti acquistati per partecipare a eventi sportivi a cui non si è potuto assistere per via del coronavirus.

“Tutti coloro che avessero sottoscritto un abbonamento o acquistato un biglietto per assistere ad una partita o manifestazione sportiva disputatasi a porte chiuse o non tenutasi potranno richiedere il voucher di rimborso” ha detto il ministro in diretta su facebook.

Il torneo di Roma rientrerebbe in questa casistica, a rigor di logica, ma ci potrebbe essere ancora spazio sull’interpretazione della norma, dato che l’evento non è stato disputato nelle date per cui i biglietti sono stati acquistati, tuttavia lo stesso non è stato cancellato o disputato a porte chiuse, ma rinviato a data e sede da definire.

Non è ancora apparso alcun comunicato stampa al riguardo sul sito dell’IBI.

Un Grazie a Mandrake