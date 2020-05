Severin Luthi parla della scelta di Roger Federer di non allenarsi: ” “Viene da un intervento al ginocchio. In questo momento, non c’è pressione per allenarsi molto”

L’allenatore di Roger Federer, Severin Luthi, ha rilasciato un’intervista dove ha cercato di calmare i fans dopo le ultime dichiarazioni deil campione svizzero che hanno lasciato il mondo del tennis in allerta.

“Cerchiamo di rimanere in contatto, per vedere se ci sono notizie su un possibile ritorno al tennis giocato, ma penso che non sia necessario per lui (Federer) preoccuparsi di allenarsi e colpire la pallina. Tutti lo abbiamo visto sui social media colpire le palle contro il muro in quella sfida. Lo ha fatto perchè si diverte “.

Luthi avverte che Federer viene dall’intervento al ginocchio:

“Viene da un intervento al ginocchio. In questo momento, non c’è pressione per allenarsi molto. Credo che se inizieranno i tornei avrà abbastanza tempo per prepararsi”.

Ricordiamo che, negli ultimi giorni, Roger Federer ha suscitato una certa sorpresa affermando che non gli è mancato il tennis.