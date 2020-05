LiveTennis Cup Virtual – Houston Day 4 – 1° Turno (Giornata 21): Live gli ultimi incontri di primo turno (LIVEVIDEO)

Questi i risultati con il Live Video del torneo ATP 250 di Houston – Live Tennis Cup Virtual.

Le partite saranno al meglio dei tre game con tiebreak sul 3 pari nella distanza dei 2 set su 3.

Le partite LIVE

Guarda il video live di livetennisit su www.twitch.tv

27 Maggio – Ore 15:30

1. Pablo Cuevas vs Attila Balazs

2. (8) Matteo Berrettini vs Jan-Lennard Struff

3. Marin Cilic vs Lorenzo Sonego

4. Federico Delbonis vs (2) Rafael Nadal

ATP 250 Houston – Tabellone Principale – 1° Turno

(1) Novak Djokovic vs Cristian Garin 4-2 1-3 3-1

Kevin Anderson vs Albert Ramos 0-3 0-3

Feliciano Lopez vs Roberto Bautista Agut 1-3 3-1 2-4

Jannik Sinner vs (5) Daniil Medvedev 0-3 0-3

(4) Roger Federer vs Gael Monfils 0-3 0-3

Thanasi Kokkinakis vs David Goffin 2-4 1-3

Fabio Fognini vs Denis Shapovalov 1-3 3-4

Stan Wawrinka vs (6) Stefanos Tsitsipas 1-3 3-1 3-1

(7) Alexander Zverev vs Alex De Minaur 3-0 4-2

Nikoloz Basilashvili vs Daniel Evans 3-0 3-1

Frances Tiafoe vs Andy Murray 1-3 1-3

Pablo Carreno Busta vs (3) Dominic Thiem 0-3 3-4

(8) Matteo Berrettini vs Jan-Lennard Struff

Marin Cilic vs Lorenzo Sonego

Pablo Cuevas vs Attila Balazs

Federico Delbonis vs (2) Rafael Nadal

La LiveTennis Cup Virtual è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi (in questo caso simulati Live da un computer con il Live delle partite visibile ogni giorno dopo la scadenza dei prono).

Il gioco avrà una cadenza quotidiana ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale (dopo la conclusione dei 10 tornei in programma) ed al secondo e terzo classificato spetterà un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.

I tornei virtuali che si disputeranno (con annesso Main Draw da 32 giocatori che verrà pubblicato all’inizio di ogni torneo) saranno:

HoustonMonte CarloBarcellonaEstorilMadridRomaGinevraRoland Garros