Belinda Bencic: ” Personalmente non credo che si giocherà ancora in questo 2020 a livello internazionale. Ci sono ancora troppe incognite, soprattutto per gli appuntamenti negli Stati Uniti e in Cina”

Belinda Bencic ha spiegato così le sensazioni vissute finora durante lo stop forzato a causa del coronavirus: “All’inizio si era nel buio, ignari di ciò che stava accadendo. È un po’ come una pausa forzata per la pioggia. Devi farti trovare pronto al momento in cui tutto riprenderà. Non puoi essere pronto adesso. Quindi non sai come lavorare per essere pronto al giorno X”.

Non sai come organizzarti, e questo è stato l’aspetto più difficile per me

La 23enne numero 8 al mondo ha poi guardato al futuro: “Personalmente non credo che si giocherà ancora in questo 2020 a livello internazionale. Ci sono ancora troppe incognite, soprattutto per gli appuntamenti negli Stati Uniti e in Cina. Appena potrò, farò ritorno in Svizzera per partecipare agli Interclub e ai tornei nazionali”.