Novak Djokovic annuncia i dettagli dell’Adria Tour. Al via anche A. Zverev. I giocatori non riceveranno alcun compenso

Novak Djokovic, numero uno al mondo, tornerà in campo tra meno di un mese, nella prima tappa del torneo di esibizione che si svolgerà nei Balcani tra giugno e luglio. La prima tappa è prevista per il 13 e 14 giugno a Belgrado, la capitale della Serbia e la città natale di Nole, che questo lunedì ha confermato la presenza anche di Alexander Zverev alla competizione.

Il tedesco si unisce nella lista a Dominic Thiem, Marin Cilic, Grigor Dimitrov e Milos Raonic. Non è ancora noto in dettaglio a quali eventi parteciperà ciascun giocatore, ma Djokovic, Thiem, Zverev e Dimitrov saranno sicuramente al via a Belgrado. Il tedesco giocherà anche in Croazia (dove Cilic è una presenza garantita) e Dimitrov gareggerà in almeno tre tornei. Milos Raonic dovrebbe giocare in Montenegro, dove è nato.

Date del tour di Adria

13-14 giugno: Belgrado

20-21 giugno: Zara

27-28 giugno: Montenegro

3-4 luglio: Banja Luka

Una delle novità annunciate da Djokovic è il fatto che tutti i tennisti hanno accettato di competere in questo circuito senza alcun ingaggio. “Vengono gratuitamente, grazie alle buone relazioni che abbiamo e alla natura di questo evento, che è supportato dalla mia fondazione. Non sappiamo in che forma saremo ognuno di noi, ma ho cercato di allenarmi ogni giorno e so che Sascha e Dominic sono stati molto attivi. Zverev si è allenato per settimane in Florida e Thiem si è allenato a casa. Sarà interessante, sulla terra e lo prenderò come un test serio ”.