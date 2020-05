International Tennis Series: Paolo Lorenzi ha raggiunto quota 36 incontri giocati, le sconfitte sono solo 4

Dal 18 aprile scorso, in Florida sono in corso le International Tennis Series: il torneo d’esibizione, con sede a Bradenton, col passare delle giornate ha chiamato a raccolta un numero sempre più grande di tennisti professionisti che, in attesa della ripresa delle attività del circuito ATP, hanno sfruttato l’occasione di mettere partite sulle gambe.

Tra i più “attivi” c’è il nostro Paolo Lorenzi: l’azzurro, classe 1981, ha disputato ben trentasei partite in poco più di un mese, vincendone 32. Due delle quattro battute d’arresto sono arrivate contro il giovane bulgaro Adrian Andreev (4-2 3-4 4-2 lo scorso 20 aprile, 4-1 4-0 il 1° maggio); le altre due sconfitte risalgono all’11 maggio (4-1 1-4 4-1 contro il kazako Popko) e al 18 maggio (4-3 4-3 contro lo statunitense Evan King).

Il tennista italiano, in questo momento, ha una striscia aperta di sei vittorie consecutive: tra il 19 maggio e ieri, infatti, ha avuto la meglio su Cerretani, Redlicki, Mischa Zverev, Yatsuk, Draxl e Daciek. Oggi tornerà in campo contro Cerretani (n.150 ATP in doppio), Kingsley (n.885 ATP in singolare) e Grinberg (senza ranking ATP né in singolare, né in doppio).