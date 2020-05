Bernard Giudicelli rincuorato per aver posticipato il Roland Garros. A Settembre ci potrebbe essere anche una minima presenza di pubblico

Bernard Giudicelli, presidente della Federazione francese (FFT), è stato criticato molto negli ultimi mesi per aver deciso unilateralmente di cambiare la data del Roland Garros da maggio a settembre, ma dice che non è affatto pentito per la sua decisione, perché quello era il momento di salvare l’edizione 2020 del torneo transalpino.

“Siamo riusciti a evitare il peggio, che sarebbe stato quello di annullare del tutto il torneo. È un grande sollievo per me arrivare ad oggi, quando il torneo si sarebbe dovuto disputare e vedere purtroppo non avremmo potuto giocarlo e quindi abbiamo fatto bene ad aver posticipato l’evento di alcuni mesi. Questo ci dà spazio. Ciò che conta è che saremo qui a settembre pronti a disputare il torneo”.

Ricordiamo che ieri il governo francese ha dichiarato che il Roland Garros potrebbe avere un presenza di pubblico, se pur minima.