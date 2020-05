Roger Federer non auspica la ripresa del tennis senza pubblico: ” È meglio aspettare e tornare a condizioni favorevoli”

Roger Federer, che ancora non si sta allenando perchè pensa che ci sia ancora molto tempo prima del ritorno al tennis giocato, non crede che il circuito possa essere ripreso senza la presenza degli spettatori e spera che ciò non accada in grandi eventi come gli US Open e il Roland Garros.

“Non riesco a immaginare uno stadio vuoto. Non posso. Spero che ciò non accada. Anche se la maggior parte delle volte che ci alleniamo non c’è pubblico, tutto è tranquillo ed è in silenzio. È possibile giocare senza il pubblico, ma d’altra parte spero davvero che il circuito possa ritornare nel modo più normale possibile. È meglio aspettare e tornare a condizioni favorevoli. Almeno con la presenza di un terzo degli spettatori allo stadio o alla metà. Giocare a grandi tornei con stadi completamente vuoti credo sia molto difficile ”, ha rivelato lo svizzero.